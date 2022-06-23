Тегусигальпа, 24 июня, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Странам Америки необходимо готовиться к последствиям ситуации на Украине, заявила президент Гондураса Сиомара Кастро в ходе региональных военных учений Fuerzas Comando 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Гондурас

«Последствия конфликта на Украине вынуждают нас готовиться в экономической, социальной и военной сферах», — заявила она.

Глава республики также отметила, что американским странам необходимо делиться опытом и стратегиями в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро заявил, что спад экономик стран Латинской Америки вызвал антироссийскими санкциями Запада. Он добавил, что это усугубляет и социальный кризис в этих государствах.