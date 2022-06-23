Красноярск, 24 июня, 2022, 02:52 — ИА Регнум. В арбитраж Красноярского края поступил многомиллионный иск от семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера «Катыгинский». Ответчиком по делу выступает ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Заявление пока оставлено без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск на 30 млн рублей поступил в суд в начале мая 2022 года, но пока оставлен без движения. 23 июня 2022 года в материалы дела поступило заявление от истца, детали которого пока не раскрывались.

В споре речь идёт о возмещении вреда, «причинённого окружающей среде по факту загрязнения вод и порчи земли, находящихся во временном владении общины, нарушения права сохранения культурных традиций, традиционного уклада жизни и промыслов КМНС «Катыгинский», ведении охоты и рыбалки, оленеводства, а также на текущее и будущее техногенное влияние на арендуемые общиной биоресурсы».

Напомним, ранее по иску Росприроднадзора с компании из дивизиона «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» было взыскано более 146 млрд рублей в качестве ущерба от масштабной аварии в Норильске. На сегодня в стадии рассмотрения иск от Росрыболовства — на сумму около 60 млрд рублей, который указан как ущерб, нанесённый водным ресурсам.