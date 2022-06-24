Лондон, , 02:38 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии кредит в размере €300 млн из-за проблем страны в сфере энергоснабжения, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Подачка Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США

Средства выделят двумя траншами — €200 млн и €100 млн. Первая сумма пойдет на «предотвращение сбоев» в электроэнергетике, а вторая — на формирование на Украине или в Румынии стратегических резервов газа для Кишинева.

В ЕБРР отметили, что кредит должен покрыть до 20% плановых расходов Молдавии на импорт голубого топлива по итогам 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер молдавского парламента Игорь Гросу посоветовал жителям республики готовиться к зиме и учиться экономить.

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