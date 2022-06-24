Мехико, , 02:34 — REGNUM Не менее 12 человек погибли в столкновениях между полицейскими и бандитами в городе Эль-Сальто в штате Халиско на западе Мексики, заявил глава региона Энрике Альфаро на своей странице в Twitter.

Мексика Jituwang.com

«Полиция Эль-Сальто и полиция штата застрелили восьмерых преступников, еще троих ранили», — заявил он.

В результате перестрелки также погибли четверо полицейских. Других подробностей произошедшего не приводится. Отмечается, что бандиты прятали большое количество оружия в одном из домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня перестрелка полицейских с бандитами произошла в муниципалитете Техкалтитлан в Мексике. В результате происшествия погибли десять человек. Еще семерых бандитов арестовали.