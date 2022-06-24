Красноярск, , 02:27 — REGNUM В пятницу, 24 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, возможен град, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето. Набережная на ул. Дубровинского © Андрей Никитин

В 6:00 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 24 на 25 июня ожидается до +14… +15 °C, переменная облачность, кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 8−13 м/с, при грозе шквалистые усиления до 15−20 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В субботу, 25 июня, в Красноярске до +20… +24 °C, облачно, дождь. Ночью — до +16… +18 °C.

В воскресенье, 26 июня, в Красноярске ожидается до +24… +28 °C днём и до +17… +19 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 24 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−25 м/с.

На юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в Эвенкийском МР местами ожидается до +30… +32 °C, местами грозы.

На юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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