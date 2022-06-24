Богота, , 02:17 — REGNUM Избирательный совет Колумбии официально признал Густаво Петро избранным колумбийским президентом. Об этом сообщил глава национальной регистратуры актов гражданского состояния страны Александр Вега в рамках церемонии обнародования итогов выборов и вручения верительных грамот.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Петро заручился поддержкой11 292 758 избирателей — 50,41% всех голосов, что является историческим рекордом для лидеров республики. Новый глава государства представляет социалистическую коалицию «Исторический пакт».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня колумбийская левая партизанская группировка «Армия национального освобождения» (ELN) объявила о готовности возобновить мирные переговоры с будущим правительством, которое будет сформировано Густаво Петро.

Читайте ранее в этом сюжете: Группировка ELN готова к переговорам с новым правительством Колумбии