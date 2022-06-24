Лондон, , 02:05 — REGNUM Украинские беженцы, которые незаконно въехали в Великобританию, могут быть высланы в Руанду. Об этом заявил журналистам премьер-министр королевства Борис Джонсон, находящийся в руандийской столице Кигали, где проходит саммит Британского Содружества.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства сообщил, что власти страны выдали вынужденным переселенцам с Украины 130 тысяч виз. По словам Джонсона, украинским беженцам предоставлено два законных маршрута для въезда в Великобританию.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что считает маловероятным принятие решения о высылке нелегалов в Руанду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета The Guardian опубликовала статью обозревателя Эмили Дуган, в которой говорится о том, что сотни украинских беженцев остались без крова, прибыв в Великобританию по визам, дающим их обладателям право на выделение жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия оставила без жилья сотни беженцев с Украины