Москва, , 01:53 — REGNUM Слова главы МИД России Сергея Лаврова о затягивании генсеком ООН Антониу Гутеррешем продовольственного кризиса прокомментировал 23 июня официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в беседе с РИА Новости.

Продовольственный дефицит Иван Шилов © ИА REGNUM

Дюжаррик заявил, что генсек ООН Гутерреш всегда выступал за достижение пакетного соглашения по обеспечению экспорта зерна и и России и с Украины.

«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — уточнил Дюжаррик.

При этом ООН не поднимала несколько недель тему об экспорте украинского зерна через Белоруссию. В ООН постоянно напоминают об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита пшеницы.

В свою очередь, Лавров пояснил, что простейший путь разблокировки украинского зерна — уже сформулирован на бумаге и будет переданы в Нью-Йорк. Главу российского МИД, насторожила медленная реакция на срочный на, казалось бы, срочный вопрос». Глава МИД России сделал так, чтоб секретариат ООЕ исключил, что Секретариат ООН испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией.

Напомним, украинские власти во многом сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт. Украинские войска заминировали акваторию Чёрного моря, что не позволяет гружёным судам вести зерно сразу на мировые рынки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордных темпах инфляции в странах Европы и предложил вернуть цены к периоду до 24%.

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