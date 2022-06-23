Москва, 24 июня, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Слова главы МИД России Сергея Лаврова о затягивании генсеком ООН Антониу Гутеррешем продовольственного кризиса прокомментировал 23 июня официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Продовольственный дефицит

Дюжаррик заявил, что генсек ООН Гутерреш всегда выступал за достижение пакетного соглашения по обеспечению экспорта зерна и с России, и с Украины.

«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — уточнил Дюжаррик.

При этом ООН не поднимала несколько недель тему об экспорте украинского зерна через Белоруссию. Хотя в ООН постоянно напоминают об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита пшеницы.

В свою очередь, Лавров пояснил, что простейший путь разблокировки украинского зерна уже сформулирован на бумаге и будет передан в Нью-Йорк. Главу российского МИД насторожила медленная реакция на этот, казалось бы, срочный вопрос. Глава МИД России не исключил, что Секретариат ООН испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией.

Напомним, украинские власти во многом сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт. Украинские войска заминировали акваторию Чёрного моря, что не позволяет загруженным судам везти зерно сразу на мировые рынки.

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