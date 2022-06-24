Брюссель, , 01:45 — REGNUM Евросоюз берет на себя ответственность за Украину, предоставляя Киеву статус кандидата в члены ЕС. Об этом заявил журналистам в Брюсселе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что принятое решение является историческим. Моравецкий подчеркнул, что оно стало результатом «эффективных усилий» Польши и ряда других европейских стран, которые провели «широкую дипломатическую и политическую работу».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня молдавский президент Майя Санду назвала историческим решение о представлении ее стране статуса кандидата в члены ЕС.

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