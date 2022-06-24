Москва, , 01:39 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 23 июня провёл в Москве переговоры с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

На встрече обсуждалось военно-техническое сотрудничество двух стран, в частности, совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана.

Сергей Шойгу «Вступил в силу новый договор о развитии военного сотрудничества, который определил актуальные направления взаимодействия наших министерств… Ключевые, это, конечно, совершенствование Единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров, мероприятия оперативной и боевой учёбы».

На переговорах, которые прошли накануне намеченного на 24 июня заседания Совета министров обороны стран СНГ, а также встречи глав оборонных ведомств Центральной Азии и России, обсуждался широкий круг вопросов оборонного сотрудничества, в частности, в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. По словам Шойгу, в российском военном ведомстве Казахстан рассматривают в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнёра России.

Сергей Шойгу «Исходя из этого выстраиваем взаимодействие в военной сфере, которое является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе».

Жаксылыков, который недавно занял пост министра обороны Казахстана, в ответном слове выразил надежду на дальнейшее развитие «братских, доверительных» отношений с российскими коллегами и расширение договора о развитии военного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что России и Белоруссии пора укреплять оборону Союзного государства.

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