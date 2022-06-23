Москва, 24 июня, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись с автобусом на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщает пресс-служба дептранса российской столицы в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой набережной столкнулись два автомобиля и автобус, перекрыты три полосы движения», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что движение на этом участке дороги осложнено. Столичных автомобилистов призвали выбирать пути объезда этого участка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня ДТП произошло на дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека.