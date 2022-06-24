Улан-Удэ, , 01:27 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии организована проверка по факту аварии на Гусиноозёрской ГРЭС. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным ведомства, днём 23 июня на одной из подстанций предприятия произошло короткое замыкание линейного трансформатора. На месте наблюдались хлопок и сильное задымление, после чего автоматически отключились три энергоблока электростанции.

Спустя несколько часов 3 и 6 энергоблоки были запущены в работу. К концу дня все необходимые мощности ГРЭС возобновили работу.

«По данному факту в следственном отделе по Селенгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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