Улан-Удэ, 24 июня, 2022, 01:27 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии организована проверка по факту аварии на Гусиноозёрской ГРЭС. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным ведомства, днём 23 июня на одной из подстанций предприятия произошло короткое замыкание линейного трансформатора. На месте наблюдались хлопок и сильное задымление, после чего автоматически отключились три энергоблока электростанции.

Спустя несколько часов 3-й и 6-й энергоблоки были запущены в работу. К концу дня все необходимые мощности ГРЭС возобновили работу.

«По данному факту в следственном отделе по Селенгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.