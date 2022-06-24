Кигали, , 01:10 — REGNUM Канада выделит Организации Объединенных Наций дополнительно 250 млн канадских долларов ($193 млн) для борьбы с продовольственным кризисом в мире, а также с целью преодоления проблем с системой поставок и высокой инфляцией. Об этом 23 июня заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

Лидер страны находится на саммите Британского Содружества в руандийской столице Кигали. Он напомнил, что в начале 2022 года Оттава уже перечисляла Всемирной продовольственной программе ООН 500 млн канадских долларов ($386 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что американские власти передаст Организации Объединенных Наций еще $215 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире.

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