Кигали, 24 июня, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Канада выделит Организации Объединенных Наций дополнительно 250 млн канадских долларов ($193 млн) для борьбы с продовольственным кризисом в мире, а также с целью преодоления проблем с системой поставок и высокой инфляцией. Об этом 23 июня заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Лидер страны находится на саммите Британского Содружества в руандийской столице Кигали. Он напомнил, что в начале 2022 года Оттава уже перечисляла Всемирной продовольственной программе ООН 500 млн канадских долларов ($386 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что американские власти передадут Организации Объединенных Наций еще $215 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире.