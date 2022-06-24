Брюссель, , 01:07 — REGNUM Идею создания политического сообщества со странами Европы, не входящими в Евросоюз, включая тех, кто получил статус кандидатов в ЕС, продолжает поддерживать президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил 23 июня на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с одобрением глав государств и правительств стран Евросоюза предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдавии, многие из лидеров стран ЕС предупредили, что обе страны ожидает долгий и сложный процесс реформ, прежде, чем они перейдут на следующую ступень интеграции.

Макрон во время своего выступления на саммите ЕС отметил, что в связи со сложностями, которые ожидают страны на пути евроинтеграции, он предложил идею создания Европейского политического сообщества. По словам главы Франции, Европе нужна структура, которая будет охватывать и страны вне Евросоюза. Новая структура, по словам Макрона, поможет развивать сотрудничество в сферах геополитики, энергетики, транспорта в странах, с которыми пока нет такой интеграции, как в странах Латинской Америки.

«У нас сложные процедуры по вступлению…. многие могут не дойти до конца, но нам нужно действовать гораздо быстрее и стабилизировать ситуацию рядом с нами», — пояснил Макрон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон назвал сигналом со стороны ЕС положительное решение о статусе кандидата в страны Евросоюза для Украины.

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