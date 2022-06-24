Грозный, , 01:05 — REGNUM 30-летний российский центрфорварда Владимир Ильин, покинувший на днях футбольный клуб «Краснодар», вернулся в грозненский «Ахмат». Об этом 23 июня сообщила пресс-служба клуба.

Игрок «Ахмата» Владимир Ильин, игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Владимиру Ильину хорошо знакомы требования тренерского штаба во главе с Андреем Талалаевым, и ему не понадобится время на адаптацию», — заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

За «Ахмат» Владимир Ильин выступал в период с 7 января 2020 го 1 июля 2021 года. Прошлым летом «быки» выкупили форварда за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Владимир Ильин принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил две желтые карточки.