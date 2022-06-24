Нью-Йорк, США, 24 июня 2022, 00:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 июня ростом на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед американским Сенатом. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост фондового рынка
Рост фондового рынка
Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 194,23 пункта (0,64%), до уровня 30 677,36 пункта. S& P 500 подорожал на 35,84 пункта (0,95%), до уровня 3795,73 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 179,11 пункта (1,62%), до уровня 11 232,19 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,12 (0,12%), до уровня $104,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 июня незначительным снижением на фоне выступления главы ФРС об уровне инфляции и перспективах роста ключевой ставки.

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