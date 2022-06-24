Лондон, , 00:53 — REGNUM 29-летний фланговый нападающий лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Южной Кореи по футболу Сон Хын Мин может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом 23 июня сообщил журналист Руди Галетти.

Сон Хын Мин Дмитрий Голубович

По итогам прошедшего сезона Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги 2021/22 наряду с Мохаммедом Салахом. В 35-ти матчах АПЛ нападающий набрал 30 (23+7) очков по системе гол+пас.

Текущее соглашение Сон Хын Мина со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2025 года. На данный момент трансферная стоимость южнокорейского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.