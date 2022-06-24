Кишинёв, , 00:52 — REGNUM Европейский совет принял «историческое решение», предоставив Молдавии статус кандидата в члены ЕС. Об этом в социальных сетях написала молдавский президент Майя Санду.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства считает, что «путь в Евросоюз» принесет жителям республики «больше благосостояния, возможностей и порядка». Она отметила, что впереди у Молдавии «сложная дорога, для прохождения которой потребуется много совместной работы и усилий».

В свою очередь молдавский вице-премьер и министр иностранных дел Николай Попеску выразил мнение, что процесс вступления страны в ЕС будет долгим, и Кишиневу следует запастись настойчивостью, а также терпением для этого.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что руководство Молдавии не интересуются чаяниями народа страны, а лишь реализовывает собственные планы.

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