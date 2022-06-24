Гусиноозёрск, Бурятия, , 00:41 — REGNUM В Бурятии создана комиссия для анализа причин аварии на Гусиноозёрской ГРЭС, оставившей без электричества 17 районов республики, в том числе столицу Улан-Удэ, а также часть Забайкальского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе электростанции.

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Напомним, в 14:42 по местному времени произошло самопроизвольное повреждение трансформатора на электростанции, которое вызвало отключение всех находившихся в работе энергоблоков электространции. Кроме того, автоматически отключился один из энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкалье.

На предприятии были организованы восстановительные работы. Уже спустя несколько часов энергоблоки в Харанорской электростанции, а также 3 и 6 блоки в Гусиноозёрске возобновили работу. К 23:50 все мощности ГРЭС возобновили работу.

«Для обеспечения резерва в самые ближайшие часы будут задействованы дополнительные энергоблоки электростанций. Последствия инцидента ликвидированы в кратчайшие сроки. Создана комиссия для анализа его причин и выработки действий для недопущения повторения выхода из строя трансформаторного оборудования», — отметили на предприятии.

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