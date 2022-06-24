Тула, , 00:40 — REGNUM 25-летний российский центральный полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев перейдет в грозненский «Ахмат». Об этом 23 июня сообщило издание «Чемпионат».

Игрок ФК «Арсенал» Аяз Гулиев Дарья Драй © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Аяз Гулиев принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Гулиев перешел в «Арсенал» 1 июля 2021 года на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро. Ранее футболист также выступал за московский «Спартак», «Анжи» и «Ростов».

Текущее соглашение Аяза Гулиева с «пушкарями» рассчитано до 30 июня 2023 года.