Дакка, , 00:35 — REGNUM Число погибших в результате наводнений в Бангладеш выросло до 68 человек, сообщает пресс-служба управления здравоохранения республики.

Бангладеш Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, большая часть людей погибла от утопления во время наводнений, вызванных сильными ливнями, в период с 17 мая по июнь 23. Однако часть из них умерла от укусов змей, а также попаданий молний. При этом за прошедшие сутки управление отчиталось о 24 погибших и 645 пострадавши.

Отмечается, что наводнения также нанесли серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и урожаю в Бангладеш. Часть регионов республики по-прежнему остается покрытой водой. Власти отмечают, что подобных наводнений в Бангладеш не фиксировалось за последние 122 года.

Читайте ранее в этом сюжете: При наводнениях в Бангладеш погибли 36 человек