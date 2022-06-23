Авария на ГРЭС в Бурятии ликвидирована
Гусиноозёрск, Бурятия, 24 июня, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Авария на Гусиноозерской ГРЭС в Селенгинском районе Бурятии ликвидирована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.
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Гусиноозёрская ГРЭС. Бурятия
При этом, как отмечается, могут сохраняться локальные отключения, не связанные с аварией.
Напомним, около 14:42 по местному времени на электростанции произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 385 МВт. В результате 17 районов республики, а также часть соседнего Забайкалья остались без света.