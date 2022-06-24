Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Министр энергетики США Дженифер Грэнхолм передала американским нефтяным компаниям пожелание президента страны Джо Байдена по поводу наращивания поставок бензина на внутреннем рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 июня на брифинге.

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По ее словам, глава министерства встретилась с руководителями семи основных организаций. Жан-Пьер отметила, что мероприятие прошло «продуктивно». Пресс-секретарь также добавила, что власти США пока не решились запрещать экспорт топлива за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня газета The Wall Street Journal распространила информацию о том, что американское правительство собирается временно отменить топливный налог из-за небывалых цен на бензин в стране.

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