Вашингтон, 24 июня, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Djo, сольный инди-поп-проект актера Джо Кири, исполнившего роль Стива из сериала «Очень странные дела», анонсировал свой новый альбом DECIDE с лид-синглом Change. Об этом 23 июня информирует портал The Line Of Best Fit.

Скриншот из видеоресурса Актер Джо Кири

Change — это первый релиз Кири под псевдонимом Djo с момента выхода альбома Keep Your Head Up в 2020 году.

DECIDE, который последует за альбомом 2019 года Twenty Twenty, был создан вместе с музыкантом Адамом Тейном во время пандемии. Финальные треки были записаны на студии Sound Factory в Лос-Анджелесе.