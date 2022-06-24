Лондон, , 00:05 — REGNUM Британская экспериментальная рок-группа Gorillaz представила свой первый сингл в 2022 году под названием Cracker Island, в котором также принял участие фанк-исполнитель Thundercat. Об этом 23 июня группа рассказала в социальных сетях.

Группа Gorillaz Скриншот из видеоресурса

Впервые Cracker Island был представлен во время выступления в Уругвае в апреле. Это первый новый сингл Gorillaz с момента выхода прошлогоднего мини-альбома Meanwhile.

В новом треке участвует Thundercat, а продюсером выступил Грег Курстин.

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