24 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 08:00 — REGNUM Заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр обороны Украины Алексей Резников President.gov.ua

«Хорошие новости. Скоро эти штуки на вооружении у ДНР и ЛНР будут!» — предвкушает Victor M.

Многие пользователи пришли к выводу, что, как и с прошлыми поставками западного вооружения, эти ракетные комплексы ждёт судьба оказаться уничтоженными союзными войсками Вооружённых сил России и Народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Скоро экипажи этих ракетных комплексов сами прибудут — на тот свет», — шутит Ивон М.

«Это же каким надо быть «воякой», чтобы такие новости публиковать. Неудивительно, что вся техника у них ещё на подходе уничтожается», — отметил Денис С.

Некоторые комментаторы отмечают, что реальность оказалась далёкой от того, как пытается представить события киевский режим, — американские ракетные комплексы прибыли на Украину в составе всего четырёх штук, а значит, не способы оказать хоть какое-то воздействие на ход российской спецоперации.

«Всего четыре «Химарса» и главное условие от США, что им запрещено стрелять по территории Российской Федерации. А разговоров, будто целую сотню приволокли и сказали бить прямо по Кремлю. Как всегда — перемога обернулась зрадою», — подметил максим К.

Отдельные комментаторы уверены, что американские HIMARS, прибывшие на Украину, являются скорее информационным оружием, чем непосредственно военным.

«Смешно. Поставили всего пару-тройку комплексов, дякуют на чём свет стоит. Делается это с одной целью — чтобы у Вооружённых сил Украины оставался хотя бы лучик надежды на исход конфликта в их пользу. Бред полный, но когда ты сидишь в окопе и слышишь только о бесконечных перемогах и поставках вооружений, то голова и вправду может закиснуть. На том киевский режим и держится», — считает Максим Б.

Часть людей полагает, что Вооруженные силы Украины не обучены обращению с американскими ракетными комплексами, так что толку от этой поставки будет немного.

«А ВСУ умеют ими пользоваться? Или в комплекте с комплексом и инструкции поставляют?» — задаётся вопросом Стас М.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мёртвому припарка не поможет. Сколько бы Запад не поставлял на Украину вооружения, всё равно ими скоро некому будет пользоваться», — уверен Николай Б.

Ряд пользователей указывает на то, что поставок западного вооружения на Украину быть не должно вовсе.

«Неразумно России заниматься перемалыванием на Украине бесконечного потока западного вооружения. Нужно полностью перекрыть поставки и форсировать спецоперацию», — считает Александр Б.

«И сколько ещё нашим парням предстоит уничтожать эти поставки? Уже и сосчитать невозможно, сколько и чего было утилизировано в металлолом. Пора уже, мне кажется, как-то убедить «партнёров», что так дела не делаются», — поделился своим мнением Михаил М.

Напомним, 23 июня украинский министр обороны Алексей Резников написал в Twitter о том, что американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину. Глава военного ведомства страны выразил слова благодарности «американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты».