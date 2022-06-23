Рим, 23 июня, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Руководство римской «Ромы» готово предложить «Валенсии» 20 миллионов евро и Карлеса Переса за 25-летнего флангового нападающего сборной Португалии Гонсалу Гедеша. Об этом 23 июня сообщило издание Il Tempo.

Soccer.ru Гонсалу Гедеш

По информации источника, «волки» отказались платить «летучим мышам» требуемые 40 миллионов евро за трансфер португальца. На данный момент трансферная стоимость Гонсалу Гедеша, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 36-ти матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За «Валенсию» Гедеш выступает с 27 августа 2018 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 40 миллионов евро. Текущее соглашение португальца с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.