Приштина, , 23:58 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 23 июня по окончании саммита ЕС — Западные Балканы заявила, что получила поддержку Косово по вопросу о либерализации визового режима, однако теперь ожидает конкретных шагов.

Глава Косово Вьоса Османи с мужем Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи призвала принять решение об отмене виз в Совете министров ЕС и подтвердить слова поддержки конкретными шагами.

В ходе саммита Османи заявила, что она стала единственным лидером с Западных Балкан, которому понадобились визы для приезда в Брюссель.

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