Приштина, Сербия, 23 июня, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 23 июня по окончании саммита ЕС — Западные Балканы заявила, что получила поддержку Косово по вопросу о либерализации визового режима, однако теперь ожидает конкретных шагов.

Vetevendosje.org Глава Косово Вьоса Османи с мужем

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи призвала принять решение об отмене виз в Совете министров ЕС и подтвердить слова поддержки конкретными шагами.

В ходе саммита Османи заявила, что она стала единственным лидером с Западных Балкан, которому понадобились визы для приезда в Брюссель.