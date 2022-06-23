Лондон, 23 июня 2022, 23:54 — REGNUM Британская трип-хоп-группа Portishead и бренд уличной одежды Stüssy поделились трейлером новой совместной футболки. Об этом стало известно из социальных сетей группы 23 июня.

Выступление группы Portishead
Выступление группы Portishead
Скриншот из видеоресурса

После оцифровки своего архива в начале этого месяца Portishead и Stüssy объединились для новой коллаборации, компания которой начнется 24 июня. Участники работы поделились в социальных сетях 36-секундным трейлером. Релиз представляет собой новую футболку с обложкой альбома Dummy 1994 года.

Заявление на сайте Stüssy утверждает о значимости события: «Это первый случай, когда группа, образованная в Бристоле в 1991 году, сотрудничает с компанией по производству одежды за свою тридцатилетнюю карьеру».

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