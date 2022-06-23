Лондон, , 23:54 — REGNUM Британская трип-хоп-группа Portishead и бренд уличной одежды Stüssy поделились трейлером новой совместной футболки. Об этом стало известно из социальных сетей группы 23 июня.

Выступление группы Portishead Скриншот из видеоресурса

После оцифровки своего архива в начале этого месяца Portishead и Stüssy объединились для новой коллаборации, компания которой начнется 24 июня. Участники работы поделились в социальных сетях 36-секундным трейлером. Релиз представляет собой новую футболку с обложкой альбома Dummy 1994 года.

Заявление на сайте Stüssy утверждает о значимости события: «Это первый случай, когда группа, образованная в Бристоле в 1991 году, сотрудничает с компанией по производству одежды за свою тридцатилетнюю карьеру».

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