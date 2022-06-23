Ньюкасл, Великобритания, 23 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ньюкасл» выкупил 30-летнего английского голкипера футбольного клуба «Бернли» Ника Поупа. Сумма трансфера составила 11,5 миллиона евро.

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По информации источника, «сороки» объявят о трансфере Ника Поупа в ближайшее время. Голкипер входит в сферу интересов главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау.

В прошедшем сезоне Ник Поуп принял участие в 36-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 47 мячей. Девять раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Ник Поуп выступал за «Бернли» с 19 июля 2016 года после перехода из «Чарльтона» за 1,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость игрока сборной Англии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.