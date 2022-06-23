Брюссель, 23 июня, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вечером 23 июня не стал скрывать своего разочарования вето Болгарии на начало переговоров о евроинтеграции с Албанией и Северной Македонией.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. mid.ru

Албанское новостное агентство Lapsi приводит текст заявления Борреля:

«Сегодня мы должны были начать переговоры с Албанией и Северной Македонией. И я не могу скрыть своего разочарования, которое разделяют многие.

Еще есть надежна, я не знаю, что может сделать болгарский парламент в ближайшие часы, но все идет плохо. Это в очередной раз доказывает, что консенсус является большим препятствием на пути принятия решений».