Вашингтон, 23 июня, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Американская хаус-исполнительница Робин Стоун выразила свою благодарность Бейонсе после того, как песня Show Me Love была взята в качестве основы для нового сингла звездной певицы Break My Soul. Об этом 23 июня информирует портал The Line Of Best Fit.

Parkwood Pictures Entertainment, LLC Бейонсе

Ранее на этой неделе Бейонсе представила первый сингл для нового альбома, который использует фрагмент из песни Робин Стоун Show Me Love. 23 июня Робин Стоун рассказала в эфире программы «Доброе утро, Британия», что она благодарна Бейонсе и «всей ее команде» за сэмпл Show Me Love в сингле Break My Soul.

Робин Стоун также рассказала, что узнала о событии через своего сына, который сказал ей, что после выхода песни Бейонсе она стала «трендом повсюду». «Может быть, мы сможем сделать совместную работу», — добавила Робин С. «Это мечта… Просто огромное спасибо».