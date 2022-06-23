Тирана, , 23:47 — REGNUM Занимавший пост вице-президента США при Дональде Трампе Майк Пенс 23 июня вечером прибыл в Албанию.

Майк Пенс Gage Skidmore

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, из города Манза он выступил с ожесточенной критикой президента США Джо Байдена. В ходе визита в Манзу политик посетил лагерь для иранских беженцев.

Политик обвинил Байдена в том, что он способствует созданию Ираном ядерного оружия, а также в сотрудничестве США с Россией на фоне украинского кризиса.

Майк Пенс «Как я говорил, мы изолировали Иран больше, чем когда-либо, а также объединили арабский народ, как во времена Авраама. И тогда произошли перемены. Президент и администрация Байдена угрожают прогрессу и развитию, которых мы добились, маргинализовав авторитарный режим в Иране».

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