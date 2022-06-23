Вашингтон, 23 июня, 2022, 23:40 — ИА Регнум. На предстоящем саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден объявит о новых обязательствах по укреплению военного потенциала Североатлантического альянса, заявил 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«На саммите НАТО будет объявлено о новых обязательствах по укреплению обороноспособности НАТО», — сообщил Кирби.

Кроме того, он указал, что на саммите блока в Мадриде впервые будут участвовать представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Впервые в саммите будут участвовать лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, что даст возможность донести мысль о том, что США и их союзники будут защищать принципы независимости и территориальной целостности независимо от их местоположения», — заявил Кирби.

Напомним, саммит НАТО в Мадриде должен пройти 29–30 июня.