Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Американская поп-исполнительница Ноа Сайрус представила третью композицию из своего предстоящего дебютного альбома The Hardest Part под названием Ready To Go. Об этом певица рассказала в своих социальных сетях 23 июня.

Музыка StockSnap

Песня Ready To Go появится на альбоме The Hardest Part вместе с ранее выпущенными Mr. Percocet и I Burned LA Down. Ноа Сайрус написал о песне в сети: «Я написала ее о человеке, которого не знаю, смогу ли когда-нибудь отпустить».

Сайрус работала над The Hardest Part с продюсером Майком Кросси (Arctic Monkeys, Бен Ховард, The 1975, Wolf Alice). Сайрус поделилась эмоциями от работы: «Создание аранжировок было самой приятной частью этой записи. Мы с Майком были так увлечены и полностью погружены в музыку».

Читайте ранее в этом сюжете: «Евровидение» объяснило, почему не сможет провести конкурс на Украине