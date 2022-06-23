Брюссель, 23 июня, 2022, 23:32 — ИА Регнум. России послан сигнал со стороны ЕС, который согласовал 23 июня на саммите статус кандидата в Евросоюз для Украины, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

По его словам, сегодняшнее решение саммита по Украине, а также надежда для Грузии и статус кандидата для Молдавии представляют собой «сильный сигнал для России в нынешнем геополитическом контексте».

Добавим, что после того, как было объявлено о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, на саммите дали слово украинскому президенту Владимиру Зеленскому.