Москва, 24 июня, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Россия рассчитывает укрепить связи с Республикой Сербской (Босния и Герцеговина), чему должно способствовать в том числе открытие в Баня-Луке отделения посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Об этом 23 июня рассказал директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью агентству ТАСС.

Pereslavtsev Карта Республики Сербской

По словам дипломата, открытые отделения российской дипломатической миссии в Республике Сербской является «звеном комплексной политики России на Балканах», направленной на активизацию усилий по укреплению мира и безопасности в регионе.

Пилипсон напомнил, что Россия является одним из государств — гарантов Дейтонского мирного соглашения, подписанного в 1995 году, и поэтому несет особые обязательства по обеспечению условий для его выполнения.

«Отделение нашего посольства в Баня-Луке будет содействовать повышению эффективности этой работы. Кроме того, рассчитываем укрепить наши практические связи с Республикой Сербской», — сказал дипломат.

По его словам, нет оснований считать, что открытые отделения российского посольства в Баня-Луке ухудшит отношения между Москвой и Сараево.

«Боснийские власти дали официальное согласие на открытие российского офиса в Баня-Луке. Там, кстати, уже работают представительства других государств», — отметил Юрий Пилипсон.