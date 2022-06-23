Брюссель, 23 июня 2022, 23:35 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 23 июня выступил с заявлением перед началом саммита ЕС — Западные Балканы.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил разочарование позицией Болгарии, из-за которой стало невозможным принятие решение о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.
Боррель подчеркнул, что Брюссель не должен допустить, «чтобы европейский огонь на Балканах потух».
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