Брюссель, 23 июня, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 23 июня выступил с заявлением перед началом саммита ЕС — Западные Балканы.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил разочарование позицией Болгарии, из-за которой стало невозможным принятие решение о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

«Этот случай вновь демонстрирует, что консенсус является проблемой при принятии решения. Мы не можем так продолжать: весь процесс блокирует одна страна».

Боррель подчеркнул, что Брюссель не должен допустить, «чтобы европейский огонь на Балканах потух».