Москва, , 23:28 — REGNUM 19-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян был признан Российским Футбольным Союзом лучшим молодым игроком чемпионата России по футболу сезона 2021/22. Об этом 23 июня сообщили на официальном сайте организации.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Арсен Захарян принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Также полузащитник получил семь желтых карточек.

Текущее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.