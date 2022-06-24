24 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 00:17 — REGNUM Очередные антироссийские санкции Великобритании, включающие в себя запрет на поставки авиатоплива, топливных добавок, продажу, предоставление или передачу России всего, что связано с химическим и биологическим оружием, а также поставки или передачу банкнот фунтов стерлингов и евро, стали поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему они перестали нумеровать пакеты санкций?! России без нумерации сложно контролировать свою несчастность», — шутит Наталия С.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что Великобритания выдохлась и больше ей нечем крыть российские карты.

«У Британии в принципе ничего нет, что могло бы реально навредить России. Всё, состарилась бабка аглицкая и сильно гадить больше не получается», — отметил Сергей Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Англия вводит против России всё более и более нелепые санкции, которые не вызывают никакой иной реакции, кроме как смех.

«Как же мы теперь без фунтов ходить в магазин? Ведь на них картошку продавали, наверное?» — задаётся вопросом Юрий С.

«Подождите. А кому в России вообще нужны эти грёбанные фунты? Ими только если в туалет, вместо туалетной бумаги. На них же в России ничего не купишь! И химикаты вместе с топливом у нас свои. Эти телодвижения больше на агонию предсмертную похожи», — подозревает Ирина О.

Часть людей полагает, что такие санкции нужны только для внутреннего потребителя, чтобы убедить его в том, что Лондон делает всё правильно и от намеченного пути отступать не собирается.

«Всё. Англия, похоже, закончилась. Это уже не санкции, а просто какой-то неприятный запах. Лондон больше неспособен хоть как-то надавить на Россию, а значит, такие распиаренные, но совершенно бесполезные санкции призваны повесить как можно больше лапши на уши британскому обывателю. Потом объяснят, что цены выросли в десять раз, потому что Путин ну о-о-очень плохой!» — пишет Сергей В.

Ряд пользователей указывает на то, что такими санкциями премьер-министр Великобритании пытается спасти своё положение.

«Там, наверное, Борис Джонсон старается изо всех сил, от себя напасти отводит. Вернее переводит стрелки. Борец за Украину и демократию, блин. И его ведь всё ещё не выгнали с постав — дали отсрочку на один год. А давно пора было бы!» — считает Мария П.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвали российские власти самостоятельно ввести санкции против Великобритании.

«России необходимо наложить на этих европейских и американских придурков только одну санкцию — одномоментно прекратить поставлять всевозможные ресурсы, несмотря на какие-либо договорённости. Все эти договоры исполняются только в одну сторону — Россия исполняет, а они только если хотят. К зиме там наступит хаос и беспорядки, которые и займут всё их свободное время и им уже будет не до России», — указывает Серж Н.

Напомним, 23 июня на сайте правительства Великобритании был опубликован документ, согласно которому Лондон ввёл очередные санкции против Российской Федерации, включая запрет на поставки авиатоплива, топливных добавок, продажу, предоставление или передачу России всего, что связано с химическим и биологическим оружием, а также поставки или передачу банкнот фунтов стерлингов и евро.