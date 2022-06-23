Москва, 23 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Киев проявит желание возобновить дипломатические переговоры с Россией тогда, когда ему это разрешат англосаксы, заявил 23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, если этот момент настанет, Москва будет исходить из реальной ситуации «на земле» и обязательно учтёт нежелание освобожденных регионов возвращаться под контроль Киева.

«Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась «на земле», — сказал Лавров.

«Там освобожденные районы. У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму», — добавил глава МИД России.