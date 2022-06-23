Москва, 23 июня, 2022, 22:59 — ИА Регнум. 23-летний российский центральный полузащитник Иван Обляков будет выступать за московский ЦСКА под десятым номером, под которым раньше играл Алан Дзагоев.

ФК ЦСКА

«Ваня, передаю тебе свою «десяточку»! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю!», — цитирует Дзагоева пресс-служба «красно-синих».

Ранее Иван Обляков выступал за ЦСКА под 98-м номером. ЦСКА выкупил полузащитника у «Уфы» 31 августа 2018 года за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Иван Обляков принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.