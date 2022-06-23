Донецк, 23 июня, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Мирный житель Донецка погиб и ещё двое получили ранения 23 июня в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В Куйбышевском районе столицы ДНР на территории Свято-Благовещенского храма погиб мужчина 1948 года рождения, ранения различной степени тяжести получили настоятель храма отец Виктор 1960 года рождения и староста Елена 1974 года рождения.

Днём Куйбышевский район Донецка ВСУ обстреляли в 14:05 мск со стороны населённого пункта Пески, выпустив десять снарядов калибра 155 мм. И в 15:25 мск со стороны населённого пункта Первомайское, выпустив 15 снарядов калибра 155 мм.