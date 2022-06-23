Лондон, , 22:54 — REGNUM Лондонский «Арсенал» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 25-летнего нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса. Стороны достигли устной договоренности. Об этом 23 июня сообщил журналист Бен Якобс.

Габриэл Жезус Football.ua

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Габриэль Жезус принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Габриэль Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 1 января 2017 года после перехода из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.