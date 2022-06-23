Анкара, 23 июня, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Выдвижение нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом на третий срок исполнения обязанностей главы государства является законным, заявил 23 июня турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Наш кандидат — президент Эрдоган, его кандидатура законна», — цитирует слова Боздага турецкое издание Haberler.com.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил о незаконности выдвижения кандидатуры Эрдогана на президентские выборы в 2023 году.

Напомним, очередные всеобщие президентские и парламентские выборы в Турции должны состояться в июне 2023 года.